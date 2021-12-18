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    Bilecik'te akaryakıt varken satış yapmayan 3 istasyona yasal işlem

    Akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı belirlenen 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığı, Bilecik Valiliği tarafından duyuruldu.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 18:03
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    Bilecik'te akaryakıt varken satış yapmayan 3 istasyona yasal işlem

    Benzine gelen zamlarla birlikte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın ederken, fırsatçılık yapan bazı istasyonlar da satış olmadığını belirtti.

    Depolarında akaryakıt olmasına karşın satış yapmayan istasyonlara yönelik denetlemeler de sürüyor.

    Bilecik'te bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine inceleme gerçekleştiren valilik, 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

    3 İSTASYONA CEZA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı yada limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yaptırılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde 2'si şehirlerarası yol güzergahında olmak üzere 3 adet akaryakıt istasyonu hakkında, ağır para cezalarından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

    Bilecik te akaryakıt varken satış yapmayan 3 istasyona yasal işlem #1

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