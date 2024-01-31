Bilecik'te alkollü sürücü köprüden aşağı uçtu

İHA
Alkollü araç kullanımı dehşet saçmaya devam ediyor.
Bilecik'in Çakırpınar köyünden kent merkezine seyir halindeki İ. K. yönetimindeki 11 AS 974 plakalı otomobil, Kalderek Köprüsü'ne geldiğinde sürücünün kontrolünden çıktı.
Önce bariyere vurdu sonra köprüden aşağı düştü
Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından köprüden aşağı düştü.
Kazada sürücü İ. K. ve araç içinde yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı.
Alkollü olduğu belirlendi
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü İ.K.'nin 2.58 promil alkollü olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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