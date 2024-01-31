Bilecik'te alkollü sürücü köprüden aşağı uçtu Alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobilin köprüden aşağıda düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Alkollü araç kullanımı dehşet saçmaya devam ediyor.

Bilecik'in Çakırpınar köyünden kent merkezine seyir halindeki İ. K. yönetimindeki 11 AS 974 plakalı otomobil, Kalderek Köprüsü'ne geldiğinde sürücünün kontrolünden çıktı.

Önce bariyere vurdu sonra köprüden aşağı düştü

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından köprüden aşağı düştü.

Kazada sürücü İ. K. ve araç içinde yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı.

Alkollü olduğu belirlendi

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü İ.K.'nin 2.58 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)