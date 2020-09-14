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    Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı

    Dehşet saçan sürücünün araç içerisinde sıkışarak yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 11:14
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    Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı

    Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 11 AAL 381 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Z., alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi’nde ters istikametten ilerlemeye başladı.

    Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile, daha sonra Zafer D.’nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı cadde üzerinde bulunan iki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Bilecik'te ters şeride giren alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar İZLE

    ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

    Kazada alkollü sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, olay yerine 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı #1

    Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı #2

    Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı #3

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