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- Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı
Bilecik’te alkollü sürücü ters şeritte seyir halindeyken 3 otomobile çarptı
- İHA
- 14.09.2020 - 11:14
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 11 AAL 381 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Z., alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi’nde ters istikametten ilerlemeye başladı.
Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile, daha sonra Zafer D.’nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı cadde üzerinde bulunan iki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Kazada alkollü sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, olay yerine 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.