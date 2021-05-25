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    Bilecik'te asansör boşluğuna düşen işçi öldü

    Bilecik'te 14 katlı inşaatın 8'nci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 16:30
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    Bilecik'te asansör boşluğuna düşen işçi öldü

    Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde devam eden 14 katlı inşaatta, talihsiz bir olay meydana geldi. İnşaatın 8'nci katında çalışan Vahit Bulanık, dengesini kaybetti.

    ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK CAN VERDİ

    Vahit Bulanık, dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Vahit Bulanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bilecik te asansör boşluğuna düşen işçi öldü #1

    Bilecik te asansör boşluğuna düşen işçi öldü #2

    Bilecik te asansör boşluğuna düşen işçi öldü #3

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