Bilecik'te asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Bilecik'te 14 katlı inşaatın 8'nci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde devam eden 14 katlı inşaatta, talihsiz bir olay meydana geldi. İnşaatın 8'nci katında çalışan Vahit Bulanık, dengesini kaybetti.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK CAN VERDİ

Vahit Bulanık, dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Vahit Bulanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



