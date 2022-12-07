Yurt çalışanları, kedi sayısının artması nedeniyle harekete geçti. Öğrenciler ise duruma müdahale etti.

Bilecik'te kedilerin toplanma biçimi tepki çekti.

Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çalışanları, bahçedeki kedileri çuvallara koyarak topladı.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı.

Kedileri çuvallara koydular

Toplanan kediler çuvallara konuldu. Duruma tepki gösteren öğrencilerse, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Öğrencilerden müdahale

Yurt çalışanlarının ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri salarken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı.

İHA'nın haberine göre, Bilecik Savcılığı da harekete geçerek, yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.

Bilecik'te bahçedeki kedileri çuvallara koyarak topladılar ViDEO