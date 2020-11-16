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    Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı

    Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.11.2020 - 14:32
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 14:43
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    Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı

    Bilecik'te O.A., boşanma davası süren eşi C.A. ile kayınpederi A.D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı.

    Burada taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A., aracında bulunan pompalı tüfeği alarak C.A. ve A.D.'ye ateş etti.

    Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, kaçan O.A.'yı gözaltına aldı.

    İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

    Bilecik te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı #1

    Bilecik te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı #2

    Bilecik te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı #3

    Bilecik te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı #4

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