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    Bilecik'te çamaşır makinesinin içinden yılan çıktı

    Bir iş yerine ait çamaşır makinesinin kapağını açınca yılanla karşılaşan çalışan, ilgililere haber verdi. Yılan çıkarılarak doğaya salındı.
    • 26.05.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:38
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    Bilecik'te çamaşır makinesinin içinden yılan çıktı

    Yazın gelmesiyle birlikte yılanlar da yaşam alanlarında kendilerini göstermye başladı.

    Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden de yılan ihbarı yapıldı.

    Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan çamaşır makinesi içine bir yılan girdiği ihbarı aldı.

    Çamaşır makinesinden alınıp doğaya bırakıldı

    Hemen olay yerine giden ekipler, yavru yılanı çamaşır makinesi içinden alarak doğaya saldı. Bilecik Belediyesi, vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

    Bilecik te çamaşır makinesinin içinden yılan çıktı #1


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