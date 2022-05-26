Bilecik'te çamaşır makinesinin içinden yılan çıktı

Bir iş yerine ait çamaşır makinesinin kapağını açınca yılanla karşılaşan çalışan, ilgililere haber verdi. Yılan çıkarılarak doğaya salındı.

Yazın gelmesiyle birlikte yılanlar da yaşam alanlarında kendilerini göstermye başladı.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden de yılan ihbarı yapıldı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan çamaşır makinesi içine bir yılan girdiği ihbarı aldı.

Çamaşır makinesinden alınıp doğaya bırakıldı

Hemen olay yerine giden ekipler, yavru yılanı çamaşır makinesi içinden alarak doğaya saldı. Bilecik Belediyesi, vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.