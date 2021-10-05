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- Bilecik’te, dere yatağına uçan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
Bilecik’te, dere yatağına uçan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
İnhisar ilçesi Samrı köyünde, gece vakti seyir halin olan otomobilin kontrolünü kaybeden A.Z., 80 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. A.Z., emniyet kemeri sayesinde kazayı yaralı atlattı.
- İHA
- 05.10.2021 - 13:10
- Güncelleme : 05.10.2021 - 13:15
Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyünde, gece saatlerinde seyir halinde olan A.Z. isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak 80 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Sürücü A.Z. emniyet kemerinin takılı olması sayesinde, hurdaya dönen aracın içinden yaralı olarak kurtuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.