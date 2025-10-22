Bilecik'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Talihsiz sürücü, araç kullanırken kalp krizi geçirdi...

Bilecik'e bağlı Bozüyük çevre yolunda seyir halindeki Murat Tunçeli yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tunçeli idaresindeki araç, karşı yönden gelen iki çekiciye çarparak durabildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Murat Tunçeli ile yanındaki yolcuya, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Tunçeli hayatını kaybederken, yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.