Bilecik'te dolandırıcı oğlunun mağdurdan aldığı 1,5 milyon lirayı sahibine teslim etti

Zaman zaman görmeye alışık olduğumuz telefon dolandırıcılığında bu kez farklı bir senaryo yaşandı.
Bilecik'te kendisini polis olarak tanıtan A.E, kent merkezinde yaşayan H.A'yı telefonla arayarak "adının suça karıştığı, dosyayı kapatmak için güvenlik amacıyla evdeki ziynet eşyalarını adresine gelecek polislere vermesi gerektiği" yalanını söyledi.
1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi
H.A, evine gelen A.E'ye 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.
Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini incelemesi sonucu A.E'nin taksiyle evinin bulunduğu Kocaeli'ye gittiğini belirledi.
Dolandırıcı şahsın babası altınları polise verdi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından polisin ulaştığı A.E'nin babası H.E, Bilecik'e gelerek oğlunun eve bıraktığı altınları polis merkezinde ekiplere verdi.
Ziynet eşyaları, H.A'ya teslim edildi.
Şüpheli A.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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