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Bilecik'te dolandırıcı oğlunun mağdurdan aldığı 1,5 milyon lirayı sahibine teslim etti

Bilecik'te dolandırıcı oğlunun mağdurdan aldığı 1,5 milyon lirayı sahibine teslim etti Bilecik'te telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının babası, mağdura ait 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını polis merkezine götürdü.