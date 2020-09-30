Bilecik'te domuz saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı

Bahçede ceviz topladığı sırada bir domuz tarafından saldırıya uğrayan 77 yaşındaki Müzeyyen Yılmaz'ın yardımına, bölgedeki avcılar yetişti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Derecikören köyündeki bahçede ceviz toplayan 10 kadın işçi, bir domuz tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıda 77 yaşındaki Müzeyyen Yılmaz, ayağından ve belinden yaralandı.

AVCILAR MÜDAHALE ETTİ

Tarlaya yakın alanda domuz avına çıkan Osmaneli Avcılar Kulübü’ne bağlı avcılar, sesleri duyarak bahçeye geldi. Domuzu vuran avcılar, kanaması olan kadını araçlarıyla hastaneye götürürken, bölgeye gelen ambulanstaki sağlık ekibine teslim etti.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bilecik’te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı

"ÇALIŞANLAR SAĞA SOLA KAÇIYORDU"

Avcı Okay Şahin, “Biz Hamidiye köyü tarafından domuz avındayken köpeklerimiz Derecikören köyüne doğru yöneldiler. Biz de köpeklerimizdeki GPS cihazını takip ettik ve bir anda tarlada bağırış çağırışları duyduk. Tarlada çalışanlar sağa sola kaçıyordu, yerde yatan 2 kişi ve bir de domuz vardı. Ben hemen domuzu vurdum. Köylüler bizden yardım istediler, ambulansı aradık." dedi.

YAŞLI KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Gölpazarı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yaralı Yılmaz’ın ayağına ve beline dikiş atıldığı, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.