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Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü
- İHA
- 02.04.2022 - 15:50
- Güncelleme : 02.04.2022 - 16:03
Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasında Abuşlar mevkisinde, dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.
Dumanı gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Dumanların hızla büyümesinin ardından bölgeye ilk etapta 20'ye yakın itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlarken, yolların açılması için bölgede ayrıca kepçe ve greyderle çalışma yapıldı.
300 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU
Ardından tüm ekipler seferber olurken bölgede, 43 iş makinesi ve 174 personel canla başla mücadele etti. Gece yarısını geçerken alevler köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaparken, sabah saatlerinde alevler tamamen söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, 300 dönümlük alan kül oldu.
Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü VİDEO