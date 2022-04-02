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    Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü

    Bilecik'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Tüm ekipler seferber olurken bölgede 43 iş makinesi ve 174 personel canla başla mücadele etti.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 16:03
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    Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü

    Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasında Abuşlar mevkisinde, dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

    Dumanı gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Dumanların hızla büyümesinin ardından bölgeye ilk etapta 20'ye yakın itfaiye ekibi sevk edildi.

    Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlarken, yolların açılması için bölgede ayrıca kepçe ve greyderle çalışma yapıldı.

    300 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

    Ardından tüm ekipler seferber olurken bölgede, 43 iş makinesi ve 174 personel canla başla mücadele etti. Gece yarısını geçerken alevler köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı.

    Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaparken, sabah saatlerinde alevler tamamen söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, 300 dönümlük alan kül oldu.

    Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü VİDEO

    Bilecik te dün başlayan orman yangını söndürüldü #1

    Bilecik te dün başlayan orman yangını söndürüldü #2

    Bilecik te dün başlayan orman yangını söndürüldü #3

    Bilecik te dün başlayan orman yangını söndürüldü #4


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