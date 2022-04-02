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Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü

Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü

Bilecik'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Tüm ekipler seferber olurken bölgede 43 iş makinesi ve 174 personel canla başla mücadele etti.