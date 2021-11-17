Bilecik’te dur ihtarına uymadı, kaçarken yola uyuşturucu saçtı

Jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken yola uyuşturucu madde saçtı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi D-650 karayolunda, jandarma tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Jandarma ve trafik polisleri ekipleri, kaçan aracın peşine düştü. Araç, Bilecik girişinde yakalandı.

KAÇARKEN ATTI

M.K. isimli araç sürücüsünün kaçtığı esnada etrafa malzeme attığı, atılan maddenin uyuşturucu kullanmak amacıyla kullanılan ’Bong’ olarak değerlendirilen aparat ve bir miktar metamfetamin (Meth) diye adlandırılan uyuşturucu olduğu tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Şahsın ve araç üzerinde yapılan aramalarda ise 1 adet av fişeği, 3 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1-2 gram ağırlığında kubar esrar, 1 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.