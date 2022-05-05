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    Bilecik'te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma

    Arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında tartışma yaşamasının ardından mekan çıkışında havaya ateş açan polis, gözaltına alındı.
    • 05.05.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:44
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    Bilecik'te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti.

    Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada Murat P., belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti.

    Polis, gözaltına alındı

    Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti. İhbarla gelen polis ekipleri, meslektaşları Murat P. ile yanındaki Volkan A'yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #1

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #2

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #3

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #4

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #5

    Bilecik te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma #6


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