Bilecik'te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma

Arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında tartışma yaşamasının ardından mekan çıkışında havaya ateş açan polis, gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti.

Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada Murat P., belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti.

Polis, gözaltına alındı

Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti. İhbarla gelen polis ekipleri, meslektaşları Murat P. ile yanındaki Volkan A'yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





















