Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
385.431
2.29%
EXEN Coin
21.88
-1.79%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Bilecik'te ekmeğin içinden çıkana inanamadı

    Marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını gören vatandaş, şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te ekmeğin içinden çıkana inanamadı

    Bilecik’te yaşayan Ruhani K. isimli vatandaş Hürriyet Mahallesi kapalı pazar mevkiinde bir süpermarket zincirinden 4 ekmek aldı.

    2'SİNDEN İP ÇIKTI

    Ruhani K. eve gittiğinde bir ekmeği kestiğinde içinde kırmızı bir ip çıktığı gördü. Ardından diğer ekmeği de kesen Ruhani K. onun içinden de aynı ipten çıktığını görünce şok oldu.

    ŞİKAYETİNDEN SONUÇ ALAMADI

    Diğer ekmeklerde bir şey çıkmazken, Ruhani K. süpermarket zincirinden resmi sosyal medya hesabından şikayet etti.

    Ruhani K. şikayetinden bir sonuç alamadığını, kendisine geri dönüş bile yapmadıklarını söyledi.

    Bilecik te ekmeğin içinden çıkana inanamadı #1

    Bilecik te ekmeğin içinden çıkana inanamadı #2

    Bilecik te ekmeğin içinden çıkana inanamadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir