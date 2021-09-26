Bilecik'te ekmeğin içinden çıkana inanamadı

Marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını gören vatandaş, şikayetçi oldu.

Bilecik’te yaşayan Ruhani K. isimli vatandaş Hürriyet Mahallesi kapalı pazar mevkiinde bir süpermarket zincirinden 4 ekmek aldı.

2'SİNDEN İP ÇIKTI

Ruhani K. eve gittiğinde bir ekmeği kestiğinde içinde kırmızı bir ip çıktığı gördü. Ardından diğer ekmeği de kesen Ruhani K. onun içinden de aynı ipten çıktığını görünce şok oldu.

ŞİKAYETİNDEN SONUÇ ALAMADI

Diğer ekmeklerde bir şey çıkmazken, Ruhani K. süpermarket zincirinden resmi sosyal medya hesabından şikayet etti.

Ruhani K. şikayetinden bir sonuç alamadığını, kendisine geri dönüş bile yapmadıklarını söyledi.









