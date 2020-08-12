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    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, kundakladı

    Kimliği belirsiz bir kişi elindeki siyah poşeti çöpe attıktan sonra, çöp konteynerini ateşe verdi. Ateşe, itfaiye müdahale etti. Şahsın konteyneri ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 17:31
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    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, kundakladı

    Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi Bankalar mevkisinde, gecenin geç saatlerinde çöp konteyneri bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

    Ateşi gören vatandaşların itfaiye ekiplerine durumu bildirmesinin ardından çevrede yaşayan İbrahim Özdemir isimli vatandaş, itfaiye gelene kadar kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜ

    Yanan çöp konteynerleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, kundakladı #1

    ÇÖPÜ ATIP, ATEŞE VERDİ

    Olayın ardından çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler şaşkınlık oluşturdu. Görüntülerde, gece yarısı saat 02.11 sularında bir erkek şahıs, içinde karton kutular olan siyah bir poşetle çöp konteynerinin yanına yaklaşıyor.

    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, çöpü kundakladı VİDEO

    TELEFONLA KONUŞURKEN YANGINI İZLEDİ

    Elindeki siyah poşeti çöp konteynerine bırakan şahıs, sonra cebinden çıkardığı çakmak ile karton kutuları tutuşturuyor. Sonra olay yerinden ayrılan şahıs sonra telefonla konuşarak geri geliyor. Bir süre hem telefonla konuşup hem de yanan çöp konteynerini seyreden şahıs, olay yerinden ayrılıyor.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.

    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, kundakladı #2

    Bilecik’te elindeki çöpü poşete atıp, kundakladı #3

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