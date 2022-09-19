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    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü

    Bilecik'te hemşire Onur Y., boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve kayınvalidesi Sultan D. tarafından sokak ortasında darbedildi.
    • 19.09.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:34
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    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü

    Bilecik'te Onur Y., eşi Sümeyye Y.'den ayrılmak için boşanma davası açtı.

    Dava sürerken bugün saat 08.30 sıralarında Onur Y., işe gitmek için evinden çıkıp Beşiktaş Mahallesi'ndeki markete girdi. Arkasından markete, Onur Y.'nin boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve annesi Sultan D. de girdi.

    Sokak ortasında dövdüler

    Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye Y. ve Sultan D., Onur Y.'ye saldırdı. Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur Y.'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü.

    "Geberteceğim diyerek tehdit etti"

    Sümeyye Y., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim." diyerek tehdit etti.

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada, eşine ve kayınvalidesine karşılık veremeyen Onur Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Onur Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kameralara yansıdı

    Sümeyye Y.'nin annesi Sultan D. ile boşanma aşamasındaki eşi Onur Y.'yi sokak ortasında darbetmesi, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette Onur Y.'ye saldıran anne ve kızın, sokakta saldırılarına devam ettiği, elindeki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştıkları yer aldı.

    Sultan D.'nin, damadı Onur Y.'nin yüzüne defalarca tekme atıp yaraladığı da görüldü. Polis merkezinde 2 taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #2

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #3

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #4

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #5

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #6

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #7

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #8

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #9

    Bilecik te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü #10


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