Bilecik'te eşi ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis

Bilecik'te eşi ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Bilecik'te 16 Kasım 2020'de Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Gözaltına alınan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşması, bugün Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Onur Acar tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı, eşini ve kızını yitiren Fatma Duman ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

2 KEZ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Onur Acar hakkında eşi Cemile Nur Acar’ı 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, kayınpederi Abdullah Duman'ı ise 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

İyi hal indirimi uygulamayan heyet, Acar’ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"NE KADAR ATEŞ ETTİĞİMİ DE SAYMADIM"

Acar, önceki duruşmada öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem, bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm." ifadelerini kullanmıştı.





















