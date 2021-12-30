Bilecik'te eşini alevlerin arasından kurtaran kişi öldü

İki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sırasında eşini kurtaran adam, evde mahsur kaldı. Talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kavacık köyünde Hatice ve Şevket Akkaya (64) çiftinin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şevket Akkaya, kısa sürede büyüyen alevlerin arasından komşularının yardımıyla eşini kurtardıktan sonra evde mahsur kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenipazar ve Gölpazarı belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çabalar sonucu söndürülen yangının ardından Şevket Akkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akkaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Hatice Akkaya ise hastanede tedavi altına alındı.