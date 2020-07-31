Bilecik'te eşini ve kızını gölette kaybetti

Gölete düşen Cevahir Gül Solmaz ile onu kurtarmak isterken boğulan annesi Dursun Solmaz hayatını kaybederken, acılı babanın sosyal medyadaki paylaşımı yürek yaktı.

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesi eşi Dursun ve 2'si kız 4 çocuğu ile birlikte Bilecik’in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde bulunan gölete gitti.

Burada mangal yakan aile gölet kenarında bir süre eğlenirken, Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında oynarken bir anda suya düştü.

EŞİNİ VE KIZINI KAYBETTİ

Durumu fark eden Dursun Solmaz, kızlarını kurtarmak için suya atladı. Baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, eşi Dursun Solmaz ve kızları Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu.

Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su yüzeyine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Cevahir Gül Solmaz'ın cansız bedenini ise dalgıç polisler bulup çıkardı.

"YAKTINIZ BENİ CANIM KIZIM"

Muhammed Solmaz, sosyal medyadaki sayfasında boğulan kızı Cevahir Gül Solmaz'ın fotoğrafını paylaşarak, “Annenle sen yaktınız beni canım kızım, mekanlarınız cennet olsun” diye yazdı. Acılı babanın bu paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Fotoğrafın altına Solmaz ailesinin yakınları da taziye mesajlar bırakarak başsağlığı dileklerini iletti. Anne ve kızının cenazelerinin memleketleri Afyonkarahisar’da toprağa verileceği belirtildi.