Bilecik'te eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı Eski eşi ile arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra gözaltına alınan taksi şoförü Ahmet Kafur, tutuklandı.

Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi'nde taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kafur, 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü. ile arkadaşı Metehan Y.'yi gördü. Kafur, kullandığı taksiden eski eşi ile arkadaşına tabanca ile ateş açıp, kaçtı. İkili ayağından yaralanırken, kaçan şüpheli Pazaryeri ilçesinde yakalandı. "Kıskandım ateş ettim" Emniyetteki ifadesinde Kafur, "Ümran'ı yanında biri ile görünce kıskandım. Bu nedenle ateş edip yaraladım" dedi. Mahkemece tutuklandı Kafur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, yaralıların ise tedavisi sürüyor.