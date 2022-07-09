Bilecik'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik merkezde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, yollar göle döndü.

Bilecik kent merkezinde öğleden sonra bastıran sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi sular basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkii ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında suların yarım metreyi bulması gözlerden kaçmadı.

Birçok işyeri ve sular altında kaldı

Bu mevkilerde araçlar adeta suya gömülürken, kent genelinde birçok işyeri ve ev de sular altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede, esnaf iş yerlerine giren suları tahliye etmek için çalışma başlattı.



