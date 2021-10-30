Bilecik'te evi yanan aile otele yerleştirildi

4 kişilik ailenin kiracı olarak oturdukları dairede yangın çıktı. Alevlerin sıçramasıyla büyük bölümde çıkan yangını, itfaiye ekipleri 1 saatte söndürdü.

Bilecik’te bir apartmanın 3’üncü katında kiracı olarak oturan Mesut-Refika Y. çiftinin evinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yükseldi ve şiddetini artırdı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Evde başlayan yangın, çatıya kadar sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, büyük uğraşlar sonucu yangını bir saatte söndürebildi.





OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Kullanılamaz hale gelen evde 2 çocuğuyla beraber yaşayan aile ise kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle bir otele yerleştirildi.

Otelde 3-4 gün konaklayacak olan ailenin, sonrasında kendilerine yeni ev bakacağı belirtildi.