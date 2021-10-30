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- Bilecik'te evi yanan aile otele yerleştirildi
Bilecik'te evi yanan aile otele yerleştirildi
4 kişilik ailenin kiracı olarak oturdukları dairede yangın çıktı. Alevlerin sıçramasıyla büyük bölümde çıkan yangını, itfaiye ekipleri 1 saatte söndürdü.
- İHA
- 30.10.2021 - 09:51
- Güncelleme : 30.10.2021 - 16:49
Bilecik’te bir apartmanın 3’üncü katında kiracı olarak oturan Mesut-Refika Y. çiftinin evinde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yükseldi ve şiddetini artırdı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Evde başlayan yangın, çatıya kadar sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, büyük uğraşlar sonucu yangını bir saatte söndürebildi.
OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Kullanılamaz hale gelen evde 2 çocuğuyla beraber yaşayan aile ise kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle bir otele yerleştirildi.
Otelde 3-4 gün konaklayacak olan ailenin, sonrasında kendilerine yeni ev bakacağı belirtildi.