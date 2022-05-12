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    Bilecik'te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı

    Gece saatlerinde demir çelik fabrikasında gerçekleşen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.
    • 12.05.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:51
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    Bilecik'te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı

    Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasının kazan bölümünde patlama oldu.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    2 ölü, 1 yaralı

    Patlama sonucu işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bilecik te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Bilecik te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı #2


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