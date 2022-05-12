Bilecik'te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Gece saatlerinde demir çelik fabrikasında gerçekleşen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasının kazan bölümünde patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

2 ölü, 1 yaralı

Patlama sonucu işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.