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    Bilecik'te giyim pazarı açıldı

    Tam kapanmanın ardından Bilecik'te giyim pazarı kuruldu, esnaf rahat bir nefes aldı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 14:39
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    Bilecik'te giyim pazarı açıldı

    Türkiye'de tam kapanmanın ardından esnaf tezgahlarını açtı. Kapanmanın ardından açılan giyim pazarı ilk gün yoğun olmamasına rağmen, gelen vatandaşlar alışverişlerini yaptı.

    20 GÜN SONRA YENİDEN

    26 Nisan Pazartesi günü kurulan giyim pazarı 20 günlük aranın ardından bugün yeniden kuruldu.

    Erken saatlerde merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanına gelen esnaflar, Pazar Genelgesi'ne uygun şekilde tezgahlarını kurdu. Tezgahlarını açan esnaf memnuniyetlerini dile getirdi.

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