Bilecik'te kafasına cam düşen kadın ölmüştü: Ceza belli oldu

Kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Cam üreticisi firmanın yetkilisi 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düştü.

Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 GÜN SONRA CAN VERDİ

Yere düşen 1 metre boyundaki cam kaplama kırılmazken, kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı.

29 Temmuz 2019 günü yaşanan olayın ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu, 17 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ TAM KUSURLU SAYILDI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından iş merkezinde dükkan sahibi, kiracı, cam takan firma görevlilerinin de aralarında 6 kişi hakkında Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında, okunan bilirkişi raporunda ise olayın camın yapışkanından ayrılması sonucu meydana geldiği, üretici firma yetkilisi Ali Erdoğan'ın tam kusurlu olduğu, diğer sanıkların kusuru olmadığı belirtildi.

2 YIL 6 AY CEZA ALDI

Cam üreticisi firmanın yetkilisi Ali Erdoğan 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay cezaya çarptırırken, diğer sanıklar ise beraat etti.

Öte yandan mahkeme 910 gün karşılığı para cezası belirleyerek, günlüğü 20 TL'den hesaplanarak toplamda 18 bin 200 TL'ye çevirdi.

Bu tutarın sanık tarafından 24 eşit taksitle ödemesine karar verildi.