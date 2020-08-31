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    Bilecik'te kalp krizi geçiren adam hayata döndürüldü

    Bank üzerinde kalbi duran Şakir Kalaycı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
    • DHA
    • 31.08.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 12:33
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    Bilecik'te kalp krizi geçiren adam hayata döndürüldü

    Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, 51 yaşındaki Şakir Kalaycı’nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

    Yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    KALP MASAJI İLE HAYATA TUTUNDU

    Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı’yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

    İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

    Bilecik te kalp krizi geçiren adam hayata döndürüldü #1

    Bilecik te kalp krizi geçiren adam hayata döndürüldü #2

    Bilecik te kalp krizi geçiren adam hayata döndürüldü #3

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