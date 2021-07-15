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Bilecik'te kanyonda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Bilecik'te kanyonda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Harmankaya Kanyonu’na gezmek için gelen bir şahıs çıktığı yerden inemeyince AFAD tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.