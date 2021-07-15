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    Bilecik'te kanyonda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

    Harmankaya Kanyonu’na gezmek için gelen bir şahıs çıktığı yerden inemeyince AFAD tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 17:50
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    Bilecik'te kanyonda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

    İstanbul’dan Bilecik’in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’na gezmeye gelen 2 arkadaş, kanyon içinde dolaşmaya başladı.

    İki arkadaştan 24 yaşındaki Savaş Kaan Erden, kanyondan çıkamayınca, yüksel bir kayanın üzerine tırmandı. Buradan da inemeyen şahsın yardım istedi.

    HALATLA KURTARILDI

    Genç, olay yerine gelen AFAD Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerince mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla kurtarılarak jandarma ekibine teslim edildi.


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