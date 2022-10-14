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    Bilecik'te kardeşler arası kavga: 1 ölü

    İnşaatta çalışan 5 erkek kardeş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Arbede sırasında ağır yaralanan 30 yaşındaki kardeş, hayatını kaybetti.
    • 14.10.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 17:37
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    Bilecik'te kardeşler arası kavga: 1 ölü

    Bilecik'te yaşayan 5 kardeşin arasında çıkan tartışmada kan aktı.

    Van'dan, inşaatta  çalışmak için Bilecik'e gelen kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Kardeşler arasında çıkan arbedede Baran S., ağır yaralandı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S., ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Baran S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bilecik'te kardeşler arasında çıkan kavgada 4 kardeş adliyeye sevk edildi VİDEO

    4 kardeşi adliyeye sevk edildi

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.’nin 4 kardeşi de gözaltına alındı.

    Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S., Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Bilecik te kardeşler arası kavga: 1 ölü #1

    Bilecik te kardeşler arası kavga: 1 ölü #2

    Bilecik te kardeşler arası kavga: 1 ölü #3


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