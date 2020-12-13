Bilecik'te kızını ve eşini öldüren damadına beddua etti

Bilecik'te kızını ve eşini öldüren damadına beddua etti

Bilecik'te damadı Onur Acar tarafından öldürülen kızı Cemile Nur ve eşi Abdullah Duman'ın cenazesinde Fatma Duman, 11 aylık torunuyla çektirdiği fotoğrafla acısını paylaştı.

Bilecik’te yaşayan 30 yaşındaki Onur Acar, 2019 yılı mart ayında Abdullah(48) ve Fatma Duman çiftinin üç çocuğundan biri olan Cemile Nur(23) ile kaçarak evlendi.

AİLE BARIŞTI, ÇOCUKLARI OLDU

Bir süre sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle Acar çifti, Duman ailesiyle barıştı ve görüşmeye başladı. Geçen yıl aralık ayında Onur ve Cemile Nur Acar çiftinin bir çocukları dünyaya geldi.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Zaman zaman Cemile Nur’a cep telefonuyla görüştüğü için şiddet uygulayan Onur Acar, bir süre sonra Cemile Nur Acar’ın elinden aldığı cep telefonunu duvara atıp kırarken, çıkan tartışmada eşinin boğazını sıktı. Evden ayrılıp ailesinin yanına dönen Cemile Nur, eşi hakkında şikayette bulundu.

RUHSATSIZ SİLAH VE ŞİDDETTEN TUTUKLANDI

İhbar üzerine Vezirhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onur Acar'ı gözaltına alarak evinde arama yaptı. Onur Acar, evinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfek nedeniyle adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

SERBEST BIRAKILDI, DEHŞET SAÇTI

Onur Acar, 11 Kasım’da cezaevinden tahliye olduktan 5 gün sonra boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile aralarında ceza davası nedeniyle gittiği adliyede çıkışında, eşi ve yanındaki kayınpederi Abdullah Acar’a pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Onur Acar ise çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

ACILI ANNEDEN MEZARLIK FOTOĞRAFI

Yaşanan olayın ardından eşi Abdullah Duman ve kızı Cemile Nur’u kaybeden Fatma Duman, yakınları ve 11 aylık torunu Hızır Efe ile gittiği mezarlık ziyaretinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada ‘Bu yavruyu böyle çaresiz ve annesiz bırakanın Allah cezasını versin’ yazısıyla paylaştı. Fotoğraflarda olan bitenden habersiz olan 11 aylık bebeğin dedesi ve annesinin mezarı başındaki fotoğrafı yürekleri sızlattı.