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Bilecik'te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Bilecik'te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Bilecik’te boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.