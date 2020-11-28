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    Bilecik'te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

    Bilecik’te boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 03:26
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 03:31
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    Bilecik'te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

    2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

    Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.

    Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

    Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.

    Bilecik'te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti İZLE


    Bilecik te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti #1

    Bilecik te kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti #2

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