Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bilecik'te D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan 26 E 7445 plakalı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Ayhan Şahin, Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZAYI UZAKTAN SEYRETTİLER

Öte yandan, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti.