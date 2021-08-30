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    Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 13:59
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    Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı

    Bilecik'te D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan 26 E 7445 plakalı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki  Ayhan Şahin, Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı VİDEO

    Bilecik te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Bilecik te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı #2

    KAZAYI UZAKTAN SEYRETTİLER

    Öte yandan, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti.

    Bilecik te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı #3

    Bilecik te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı #4

    Bilecik te kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı #5

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