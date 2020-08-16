Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 7 yaralı

Bir otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çakırpınar yönünden Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki otomobil virajı alamayarak köprünün korumalıklarına çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T., S.T.O., S.T., A.Ç., Ş.T. ile N.Ç. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, kazalı aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.