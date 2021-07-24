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    Bilecik'te motosikleti üzerine yatarak sürdü

    İki teker üstünde yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 15:23
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    Bilecik'te motosikleti üzerine yatarak sürdü

    Bilecik’te bir motosiklet sürücüsü, Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak sürmesi kazaya davetiye çıkardı.

    YÜZÜSTÜ YOLCULUK KAMERADA

    Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

    Trafiği tehlikeye sokan sürücünün hareketi tepkilere neden oldu.

    Bilecik'te motosikleti üzerine yatarak sürdü ViDEO

    Bilecik te motosikleti üzerine yatarak sürdü #1

    Bilecik te motosikleti üzerine yatarak sürdü #2

    Bilecik te motosikleti üzerine yatarak sürdü #3

    Bilecik te motosikleti üzerine yatarak sürdü #4

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