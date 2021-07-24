İki teker üstünde yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.

Bilecik’te bir motosiklet sürücüsü, Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak sürmesi kazaya davetiye çıkardı.

YÜZÜSTÜ YOLCULUK KAMERADA

Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Trafiği tehlikeye sokan sürücünün hareketi tepkilere neden oldu.

Bilecik'te motosikleti üzerine yatarak sürdü ViDEO













