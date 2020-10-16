Oyun oynadığı sırada bir anda yola fırlayan çocuk ve motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'in İsmetpaşa Mahallesi'ne bağlı Selöz Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Cuma Ç., kaldırımdan karşıya geçmek için yola çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve çocuğa sağlık kontrolü yaptı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bilecik'te motosikletlinin 5 yaşındaki çocuğa çarpma anı