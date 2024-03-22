Bilecik'te öğretmen, silahlı veli tarafından darbedildi Bir öğretmenin teneffüste beli silahlı bir veli tarafından darbedilmesi olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Meliha Ercan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin dersinde bir öğrenci, başka bir öğrenciye makas fırlattı.

Öğretmeni Mehmet Y'nin makas fırlattığı için kızdığı öğrenci, bu olayı evde anlattı. Ardından veli İbrahim Furkan C., okula gelerek müdürle görüştü. Orman Muhafaza Memuru olan veli İbrahim Furkan C., ardından yanında bir kişi ve 2 bayanla birlikte okula yeniden geldi.

Teneffüste okulun önünde park halinde aracında telefonla konuşan matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin yanına veli İbrahim Furkan C. geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, sözlü konuşma birbirlerini itme ile devam etti. Ardından velinin öğretmene saldırması sonucu ikili yerlerde süründü.

Yaşananlar güvelik kamerasına an ve an yansırken, ikili birbirlerinden şikayetçi oldu. Darbedilen matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin ise hastaneden darp raporu aldığı öğrenildi.

"Öğretmenlerimiz her zaman zorluk altında, bıçak kemiğe dayandı"

Okulun önünde yaşanan olayları anlatan Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Veli Şahan, olayın takipçisi olacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

Sınıfta 2 öğrencimiz arasında çıkan tartışmaya müdahil olmasıyla başlıyor. Mağdur olan bir öğrenci var kendisine makas atılmış. Daha sonra öğretmenimizin kızdığı öğrenci velisine söylüyor ve olay buradan patlak veriyor. Veli olaydan bir gün önce müdür beyin odasına gelerek, öğretmenin hakkındaki ithamları söylüyorlar. O gün de silahlı bir şekilde okula geldiği söyleniyor, müdür beyin de ifadesi bu yönde. Şiddete sonuna kadar karşıyız kim olursa olsun. Hele hele bunun öğretmen olması kesinlikle kabul edilemez. Bu bir ve ikinci olay değil, sürekli tekrarlanan bir olay haline geldi. Yetkililerden bu konuda gerekli tedbirin bir an önce alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz her zaman zorluk altında, bıçak kemiğe dayandı.

"Öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darbedilmiştir"

Ardından bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, şu ifadeleri kullandı:

Meliha Ercan Ortaokulu'nda öğretmenimiz, kendini bilmez bir grup veli tarafından planlı menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemizde ve ilçemizde maalesef son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırı olayları dozunu artırarak devam etmektedir. Yıllarca çıkarılması beklenen öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Bizler bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını, olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı bir an evvel almalarını idari ve adli mercilerden talep ediyoruz. Yavrularımızın eğitim öğretim gördüğü okula silahla gelerek okulun önünde öğrenciler teneffüs saatinde iken öğretmene saldırılmış, öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darbedilmiştir. Bu bilgi belgeler ışığında yürütülecek tüm idari ve adli soruşturmaların çok yakın takipçisi olacağız

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)