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    Bilecik’te orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı

    Küçük çaplı başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 07:54
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    Bilecik’te orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı

    Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde dün öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20’e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi.

    "300 DÖNÜMLÜK BİR ALAN YANDI"

    Alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız” dedi.

    Öte yandan Vali Kızılkaya, Kızıldamlar Köy kahvesinde il protokolü ile gelişmeleri gece geç saatlere kadar takip etti.

    Bilecik’te orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı #1

    Bilecik’te orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı #2

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