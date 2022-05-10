Bilecik'te otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

Seyir halindeki aracın kontrolünü kaybeden Mehmet Ali Altunç, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Bozüyük-Bilecik karayolunun Kurtköy mevkisinde 56 yaşındaki Mehmet Ali Altunç idaresindeki 56 AAD 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Araçta sıkıştı

Araçta sıkışan Altunç, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralı sürücü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.