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    Bilecik'te otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Osmaneli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin park halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 07:37
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    Bilecik'te otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi otogar karşısında aynı istikamete gitmekte olan henüz plakası alınamayan tırın sağ tarafından geçmek isteyen Samet A.(19) idaresindeki 35AGC243 plakalı otomobil yolun kenarında park halinde olan 11 AAD 876 plakalı minibüse arkadan çarptı.

    Yaşanan kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Furkan Ö.(17) araç içinde sıkışırken, sürücüde yaralandı.

    Sürücü Samet A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

    Bilecik te otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    OTOMOBİLDE SIKIŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobil içinde sıkışan yaralılardan Furkan Ö. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken oda diğer yaralılarla aynı hastaneye kaldırıldı.

    Furkan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Samet A.nın ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
    Kaza ile ilgili soruşturma polis ekiplerince devam ediyor.

    Bilecik te otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    Bilecik te otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3

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