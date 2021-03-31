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Bilecik'te park halindeki araç alev aldı
Elektrik aksamında meydana gelen ateş sonucunda yangın çıkan park halindeki araç, kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 31.03.2021 - 17:25
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:26
Bilecik'te bulunan İsmetpaşa Mahallesi, Yeniyol Sokak üzerinde Selçuk A.’ya ait park halindeki 43 BA 809 plakalı aracın motor kısmından dün gece dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede başlayan yangın, aracın motor kısmında büyüdü.
Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından araç yangınını kontrol altına alarak söndürdü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangından ticari araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.