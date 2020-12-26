Elindeki sopa ile araca saldıran ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Kırklar 1. Sokak'ta alkollü olduğu öne sürülen Çağrı G., park halinde duran ve Gurbet Cin'e ait olduğu belirlenen hafif ticari araca sopa ile zarar verdi.

ARACIN HER YERİNİ PARÇALADI

Aracın ön, arka camları ile dikiz aynası ve tamponları darbeyle hasar görürken, aracın parçalandığı o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Çağrı G.'nin, bölgedeki bir vatandaşın "Oğlum niye vuruyorsun arabaya" sorusuna "Arayın polisi gelsin, sahibi kimse gelsin. Ara polisi." sözleriyle cevap vermesi ise oldukça dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Çağrı G., daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bilecik'te park halindeki araca zarar veren şahıs kamerada