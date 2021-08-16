Dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan 23 yaşındaki Hüseyin Kaya, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibiyle aranmaya devam ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, dün Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Kaya, iddiaya göre dengesini kaydederek suya düştü.

Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

4 KİŞİLİK DALGIÇ EKİBİ OLUŞTURULDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi.

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç aranıyor VİDEO

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AFAD EKİPLERİ DE ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

















