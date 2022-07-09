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    Bilecik'te sele kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    Gölpazarı ilçesinde etkili olan yağış sonrası suya kapılan 70 yaşındaki Asiye Bikmen hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan oğlu ise yaralandı.
    • 09.07.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 22:17
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    Bilecik'te sele kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti.

    Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen’in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu.

    Cansız bedenine ulaşıldı

    Bu esnada 70 yaşındaki Asiye Bikmen suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular.

    Yaralı oğlu hastanede tedavi altına alındı

    Asiye Bikmen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

    "Annesinin sele kapıldığı gören oğlu da suya atlamış"

    Köy muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmurun bastırdığını söyleyerek, "Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdığı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen köyünün başı sağ olsun." dedi.

    Bilecik'te sele kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti VİDEO


    Bilecik te sele kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti #1

    Bilecik te sele kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti #2

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