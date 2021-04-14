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    Bilecik’te sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı

    Sobadan sıçrayan kıvılcımlar tek katlı evi sardı. Çıkan yangında evde bulunan iki kişi son anda kurtuldu. Evde maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:22
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    Bilecik’te sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı

    Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey köyünde, tek katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı.

    Yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu alevler birden evi sardı. Evde yaşayan 2 kişi kendilerini son anda dışarı attı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Bilecik’te sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı #1

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