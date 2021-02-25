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    Bilecik'te sokak ortasında cinayet işlendi

    Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, güpegündüz sokak ortasında cinayet işledi. Polisin müdahalesine rağmen kurtarılamayan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 16:26
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    Bilecik'te sokak ortasında cinayet işlendi

    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak girişinde sabah saatlerinde 52 yaşındaki Sani Konuk isimli vatandaş, silahla vurularak ağır yaralandı.

    Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sani Konuk, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayı gerçekleştiren şüphelinin, Sani Konuk’un üzerine kurşun yağdırdıktan sonra araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

    KATİL ARANIYOR

    Maktulün, bir süredir Bozüyük’teki kardeşinin yanında yaşadığı öğrenildi.
    Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin ve kaçtığı aracın plakasını belirlerken katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

    Öte yandan, olayı ardından hızlı bir şekilde bölgeye gelen polis ekiplerinin şahsın hayata tutunması için müdahalede bulunmaya çalıştığı anlar ise cep telefonları kameraları tarafından kaydedildi.

    Bilecik'te sokak ortasında cinayet işlendi VİDEO


    Bilecik te sokak ortasında cinayet işlendi #1

    Bilecik te sokak ortasında cinayet işlendi #2

    Bilecik te sokak ortasında cinayet işlendi #3

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