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Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

Şüphe üzerine ekipler tarafından incelemeye alınan aracın içinde bulunan bir şahıs, üstünün aranmaması için kaçmaya başladı. Yakalanan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı.