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    Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

    Şüphe üzerine ekipler tarafından incelemeye alınan aracın içinde bulunan bir şahıs, üstünün aranmaması için kaçmaya başladı. Yakalanan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 16:15
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    Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

    Bilecik’te, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, şüphe üzerine Kent Ormanı civarında park halinde bulunan ticari taksinin yanına gitti.

    Araç içinde bulunan iki kadın hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamada, kadınlardan birinin kayıp olarak arandığı tespit edildi.

    YOL KENARINA ATTI

    Araç sürücüsü A.A., ekiplerin üst araması yapması üzerine olay yerinden kaçmaya başladı. Kaçarken, üzerinde bulunan kurusıkıdan bozma tabancayı yol kenarına attı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet şarjör ve 8 adet fişek, kurusıkıdan bozmada kullanılan mengene ve kılavuz, çeşitli ebatlarda 3 adet namlu, 2 adet bıçak, 4 adet yiv-set açıcı aparat ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Gözaltına alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardında serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

    Şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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