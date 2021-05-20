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- Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı
Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı
- İHA
- 20.05.2021 - 15:18
- Güncelleme : 20.05.2021 - 16:15
Bilecik’te, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, şüphe üzerine Kent Ormanı civarında park halinde bulunan ticari taksinin yanına gitti.
Araç içinde bulunan iki kadın hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamada, kadınlardan birinin kayıp olarak arandığı tespit edildi.
YOL KENARINA ATTI
Araç sürücüsü A.A., ekiplerin üst araması yapması üzerine olay yerinden kaçmaya başladı. Kaçarken, üzerinde bulunan kurusıkıdan bozma tabancayı yol kenarına attı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet şarjör ve 8 adet fişek, kurusıkıdan bozmada kullanılan mengene ve kılavuz, çeşitli ebatlarda 3 adet namlu, 2 adet bıçak, 4 adet yiv-set açıcı aparat ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardında serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.