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Bilecik'te sürücü traktörün altında kaldı
Traktörün altında kalan Hüseyin Topal, hayatını kaybetti. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, Topal'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.
- İHA
- 16.10.2021 - 17:47
- Güncelleme : 16.10.2021 - 18:00
Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan 73 yaşındaki Hüseyin Topal, tarlasında dik yokuş rampadan çıkmaya başladı.
Topal 11 AP 490 plakalı traktörüyle yokuşu çıkarken, traktör bir anda devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Topal, hayatını kaybetti.
JANDARMA İNCELEME YAPTI
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kaza yeri incelemesinin ardından, Hüseyin Topal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve araştırma Hastanesi'ine gönderildi.