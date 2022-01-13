Bir evde çıkan tartışmada, arkadaşını silahla sol ayağından yaralayan şahıs kaçarken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki bir dairede, Arafat K. ile Hikmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU

Tartışma kavgaya dönüşünce Arafat K., tabancayla Hikmet D.'yi ayağından vurarak kaçtı. Silah sesi duyan komşular durumu hemen 112'ye bildirirken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Sol ayağından yaralanan Hikmet D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bilecik'te tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı VİDEO



SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağılık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şahıs için polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri dairede geniş çaplı çalışma yaptı.