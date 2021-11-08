Euro
11.2697
0.45%
Dolar
9.7308
0.53%
Altın
570.98
0.88%
Borsa
1.604
1.28%
Bitcoin
638.404
6.10%
BTXN Coin
23.96
0.08%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Bilecik’te tartıştığı arkadaşını vurdu

    Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşına tabancayla ateş ederek ağır yaralayan sonrasında da evininde önünde yakalanan zanlı gözaltına alındı. Yaralı arkadaşın tedavisi ise sürüyor.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik’te tartıştığı arkadaşını vurdu

    Bilecik’in Aşağıköy Mahallesi’ndeki köprü altında alkol alan O.B. (30) ile arkadaşı C.Ş.A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

    Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.B.’yi evine kadar süren takibin ardından yakalayıp gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen O.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

    Silahla yaralanan C.Ş.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay yerinde yapılan araştırmada tabancanın yanı sıra çok sayıda boş kovan bulundu. Soruşturma sürüyor.

    Bilecik’te tartıştığı arkadaşını vurdu #1

    Bilecik’te tartıştığı arkadaşını vurdu #2

    Bilecik’te tartıştığı arkadaşını vurdu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir