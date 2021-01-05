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- Bilecik'te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı
Bilecik'te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı
Evinde cansız bedenine ulaşılan Ziya Ada’nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayet zanlısı torun Mehmet Ada tutuklandı.
- DHA
- 05.01.2021 - 17:41
- Güncelleme : 05.01.2021 - 17:44
Bilecik'in Bayırköy beldesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Ziya Ada, önceki gün evinde ölü bulundu.
Olayla ilgili araştırma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziya Ada’nın boğularak cinayete kurban gittiğini tespit etti.
KATİL TORUNU ÇIKTI
Yakın çevresi incelemeye alınan Ada'nın torunu Mehmet Ada, çelişkili anlatımlarda bulununca gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.