Euro
9.0813
-0.13%
Dolar
7.3897
-0.44%
Altın
462.85
-0.2%
Borsa
1.49
-0.39%
Bitcoin
240.011
1.54%
EXEN Coin
10.91
-1.08%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Bilecik'te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı

    Evinde cansız bedenine ulaşılan Ziya Ada’nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayet zanlısı torun Mehmet Ada tutuklandı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı

    Bilecik'in Bayırköy beldesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Ziya Ada, önceki gün evinde ölü bulundu.

    Olayla ilgili araştırma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziya Ada’nın boğularak cinayete kurban gittiğini tespit etti.

    KATİL TORUNU ÇIKTI

    Yakın çevresi incelemeye alınan Ada'nın torunu Mehmet Ada, çelişkili anlatımlarda bulununca gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    Bilecik te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı #1

    Bilecik te tartıştığı dedesini öldüren torun gözaltına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir